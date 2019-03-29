أتليتيكو مدريد يقبل دفع 30 مليون أورو لحسم صفقة ماندي :

استيقظت الصحافة الإسبانية يوم أمس على وقع خبر جديد، حيث كشفت كبريات الصحف هناك عن اقتراب نادي أتليتيكو مدريد من ضم النجم الجزائري عيسى ماندي، صحيفة “سبورت” الكاتالونية و “إل ديسماركي” الأندلسية قالتا يوم أمس في خبر موحد، أن أتليتيكو سيتوجه بثقة الآن نحو ماندي والصفقة قد تم في أي لحظة، حيث سيقدم النادي العاصمي أول وآخر عرض لضم عيسى، وكانت عديد التقارير قد أكدت اهتمام الأتليتي بضم ماندي، لكن الأمور لم تتطور لغاية تقديم عروض كما سيحصل في الأيام المقبلة.

سيميوني سيقوم بتجديد الدفاع وماندي سيقود هذه الثورة

وبحسب “سبور” الكاتالونية هذه المرة، فإن عيسى ماندي سيكون قائد الثورة التي سيقوم بها مدرب الأتليتي دييغو سيميوني في خط الدفاع، فبعد الخيبات الكثيرة المتتالية قالت “سبور” أن سيميوني سيسمح بخروج اثنين من أعمدة الدفاع، وهما فيليبي لويس وأيضا القائد دييغو غودين إضافة إلى خروج لوكاس هيرنانديز، الذي أعلن انتقاله للبايرين قبل يومين، حيث أن ماندي لن يكون المدافع الوحيد بل سيقوم النادي أيضا بضم مدافعين على الجهة اليمنى واليسرى مع الإشارة أن الجزائري الآخر يوسف عطال مرشح لتدعيم الجهة اليمنى.

الإدارة ستقوم بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده التقارير الإسبانية قالت يوم أمس، أن إدارة أتليتيكو مدريد قادرة على مفاوضة إدارة ريال بتيس على ضم ماندي، لكنها تعلم جيدا أن الأخيرة لن تقوم ببيع ماندي لأنه لاعب مهم جدا في خطط الفريق، لذلك ستقوم بدفع قيمة الشرط الجزائي بشكل مباشر من دون العودة للنادي بل للاعب فقط، قيمة الشرط الجزائي هي 30 مليون أورو وهو مبلغ ليس بالكبير على نادي أتليتيكو مدريد، خاصة بعد الصفقة الكبيرة التي قام بها قبل يومين حين باع ظهيره الفرنسي لوكاس هيرنانديز إلى البايرين مقابل80 مليون أورو .

ماندي ملك التمريرات الصحيحة في الليغا

في انتظار إتمام صفقة انتقاله لأتليتيكو مدريد أو أي ناد آخر، مازال الدولي الجزائري يصنع الحدث في إسبانيا بتألقه اللافت، ماندي وبحسب حساب “يو ستات” على تويتر والمتخصص في الإحصائيات، يعتبر أكثر لاعب قام بتمريرات صحيحة في الليغا هذا الموسم، الدولي الجزائري تفوق على كبار الليغا في هذا الجانب على غرار كروس لاعب الريال وراكيتيش لاعب البارصا والذي حل ثانيا بالمناسبة، حيث نجح ماندي في إتمام 2100 تمريرة صحيحة بفارق 150 تمريرة ناجحة عن راكيتيش، وهو رقم كبير جدا يؤكد فعلا أن ماندي من أحسن اللاعبين في هذا الجانب.

بورقعة-ع

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