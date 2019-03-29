أياكس يحرم برشلونة من تعويض سيليسين :

أعلن نادي أجاكس الهولندي، تجديد عقد الكاميروني آندري أونانا، حتى صيف عام 2022، ليحرم برشلونة من رغبته في التعاقد مع الحارس الشاب، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويُعد أونانا، أحد المطلوبين بقوة في برشلونة، لتعويض الرحيل المتوقع لجاسبر سيليسين، الحارس الثاني للبارسا، خاصة وأنه من خريجي أكاديمية النادي الكتالوني.

وقال أونانا في تصريحات سابقة “إذا عدت إلى برشلونة، سأكون سعيدًا مرة أخرى، لست خائفا من المنافسة، وإذا تنافست مع شخص أكبر مني فذلك أفضل، حيث سأتعلم المزيد، سنرى مع الوقت ماذا سيحدث”.

ولعب الكاميروني أونانا، في صفوف شباب برشلونة، قبل أن يرحل إلى أجاكس أمستردام، بعد أن عجز عن إيجاد مقعد له في قائمة الفريق الأول للبلوغرانا.

يُذكر أن جاسبر سيليسين لم يتلق أي عروض رسمية في الفترة الحالية، ويبلغ الشرط الجزائي في عقده، 60 مليون يورو.