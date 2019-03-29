الخضر قد يواجهون مصر تحضيرا للكان :

كشفت تقارير إعلامية مصرية، أن منتخب الفراعنة يبرمج لمواجهة منتخب من منتخبات شمال إفريقيا من أجل تحضير مشاركته في النسخة القادمة للكان الصيف القادم، والتي ستحتضنها مصر، فبعد أن تأكد تواجد كل من المنتخب الجزائري والمغربي في التصنيف الثاني قبل عملية القرعة التي ستجرى شهر أفريل الداخل، طالب مدرب الفراعنة أغيري من رئيس الاتحادية هاني أبوريدة ببرمجة لقاء ودي مع واحد من المنتخبات العربية إذا أوقعتهم القرعة في مواجهة الخضر أو أسود الأطلس.

الجزائر مقترحة إن تفادت مصر في القرعة

من بين المنتخبات التي يرغب منتخب الفراعنة في مواجهتها هو المنتخب الجزائري شريطة أن لا يقع المنتخبان في نفس المجموعة، وهو ما وعد هاني أبوريدة رئيس الاتحادية بتجسيده بحكم علاقته القوية مع الفاف، حتى برحيل الرئيس السابق محمد روراوة، ليبقى كل شيء مؤجلا إلى ما بعد عملية القرعة التي قد تسفر عن صدام بين المنتخبين في الدور الأول.

الفاف اتفقت مع منتخبات مبدئيا وتنتظر القرعة

سبق للفاف وعلى هامش مؤتمر الفيفا بمراكش الاتفاق مع بعض الاتحاديات على خوض مباريات ودية تحضيرا للكان، وهو اتفاق مبدئي سيكون مشروطا بما ستسفر عنه عملية القرعة الشهر القادم، بما أن الناخب الوطني يريد قياس جاهزية تشكيلته أمام منتخبات القارة السمراء وخاصة القوية منها والدائمة الحضور في النهائيات، ليتأكد أن الخضر لن يواجهوا أي منتخب من خارج القارة باستثناء منتخب قطر الذي يبقى في أجندة بلماضي، خاصة إذا برمج الخض تربصهم التحضيري في الدوحة.

ب-بكوش

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