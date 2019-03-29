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بلايلي يصاب ويتجه لتضييع السوبر الإفريقي :

29 مارس 2019 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, رابطة أبطال إفريقيا, كأس الإتحاد الإفريقي للأندية, ملاعب العالم 56 زيارة

كشفت تقارير تونسية، أن الدولي الجزائري يوسف بلايلي يتجه لتضييع نهائي كأس السوبر الإفريقي الذي يقام اليوم الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة، بلايلي وبحسب نفس التقارير تلقى إصابة يوم الأربعاء الماضي ولم يتدرب يوم أمس الخميس ومع ضيق الوقت، فإنه من الصعب جدا تجهزيه للقاء سهرة اليوم، وكان بلايلي قد ترك تربص الخضر ولقاء تونس الودي المهم لأجل هذا اللقاء، لكن من سوء حظه لا هو بقي ليلعب لقاء تونس ويضمن مكانه في الكان ولا شارك في كأس السوبر الإفريقي الذي يعتبر من أهم لقاءات الموسم .
ب-ب

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