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بلفوضيل يبحث عن استعادة مركزه مع الخضر من بوابة ليفركوزن اليوم :

29 مارس 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الألماني, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 51 زيارة

يلتقي سهرة اليوم الجعة ناديا هوفنهايم وليفركوزن في افتتاح لقاءات الجولة الـ 27 من الدوري الألماني، اللقاء سيكون فرصة مناسبة جدا للاعب الجزائري إسحاق بلفوضيل من أجل تقديم كل ما لديه والتأكيد على أحقيته بمركز مع المنتخب الوطني، الوقت بات ضيقا جدا أمام بلفوضيل لحجز مكان، حيث سيعمل على تسجيل أكبر عدد من الأهداف لأن ذلك سيتيح له العودة خاصة أن المهاجمين الذين استدعوا للتربص الماضي في الأسبوع الماضي لم يقدموا مستوى كبيرا وهم درفلو الذي مر جانبا في اللقاء الأول ونعيجي الذي لا يبدو ناضجا وغير مقنع كثيرا للناخب الوطني جمال بلماضي.
بورقعة-ع

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