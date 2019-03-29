ثنائي إنجليزي يزاحم إنتر ميلان على لاعب برشلونة :

يخوض إنتر ميلان الإيطالي، صراعًا قويًا مع بعض الأندية الإنجليزية، من أجل ضم لاعب برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو”، أن توتنهام هوتسبير وإيفرتون مهتمان بالتعاقد مع البرازيلي مالكوم لاعب برشلونة، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ونوه الموقع أن برشلونة لن يسمح برحيل مالكوم بثمن قليل، خاصة وأنه جاء للبلوغرانا في الصيف الماضي مقابل 50 مليون يورو.

كما جدد إنتر ميلان، اهتمامه بضم مالكوم، بعدما حاول التعاقد معه خلال فترة تواجده مع بوردو الفرنسي، قبل رحيله إلى الفريق الكتالوني في الصيف الماضي.

ويعاني مالكوم من صعوبة إيجاد فرصة اللعب بشكل أساسي رفقة برشلونة، حيث لم يلعب في عام 2019، سوى 32 دقيقة فقط في الليغا، و206 دقائق في كأس الملك، وهو ما قد يسهل من عملية إتمام انتقاله خارج البلوغرانا.

وكان مالكوم قريبًا من مغادرة برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن اللاعب فضل البقاء مع البلوغرانا.