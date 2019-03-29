رونالدو يعارض أطباء جوفنتوس :

بدأ كريستيانو رونالدو هداف جوفنتوس، العمل من أجل التعافي بشكل سريع للعودة والمشاركة مع البيانكونيري في مبارياته المقبلة، خاصة منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وتلقى رونالدو إصابة في عضلات الفخذ الأيمن، خلال مشاركته برفقة منتخب البرتغال في مباراته أمام صربيا، بالجولة الثانية من تصفيات يورو 2020، حيث اضطرته الإصابة لمغادرة المباراة بعد 30 دقيقة فقط على بدايتها.

وذكرت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، أن رونالدو ظهر أمس الخميس، في مقر عيادة جوفنتوس وقضى أكثر من 3 ساعات، ما بين فحوصات وتحضير أولي للتعافي من الإصابة.

وقالت الصحيفة إن اللاعب اتفق مع الجهاز الطبي على العلاج المناسب، ورسم خريطة لطريق العودة والمشاركة في المباريات، وبالأخص يومي 10 و16 إفريل، حيث مباراتي ذهاب وإياب ربع نهائي الأبطال أمام أجاكس أمستردام الهولندي.

وختمت بأنه رغم حالة التفاؤل الكبيرة بوجود الدون في مباراة الإياب، إلا أن الغموض يحيط بموقعة الذهاب، خاصة في ظل تمهل الجهاز الطبي لجوفنتوس، والذي لا يريد الاستعجال بعودة رونالدو، وفي المقابل الهوس الذي يسكن داخل الدون البرتغالي والذي يضغط باتجاه سرعة العودة، والمشاركة بكل دقيقة متاحة له بالموسم.