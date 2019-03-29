حملت المستجدات الأخيرة التي عرفها محيط كرة القدم الجزائرية بتعالي الأصوات الداعية إلى سحب البساط من الرئيس الحالي للفاف خير الدين زطشي، إلى تغيير بعض المعطيات الحالية في حسابات الهيئة المسيرة للكرة في البلاد، فبحسب مصادر موثوقة، فإن زطشي سيكون مرشح الفاف لعضوية المكتب التنفيذي للكاف خلفا للعضو عمار بهلول الذي كان الأقرب للترشيح وبإجماع من أعضاء المكتب، فرغم أن زطشي كان يرفض ذلك متحججا بانشغالاته، جاءت المستجدات الجديدة لتجعله يراجع حساباته.

يريد البقاء في الساحة الكروية

يدرك زطشي جيدا أن التحركات التي يقوم بها رؤساء الأندية بالتنسيق مع رؤساء الرابطات والتي جاءت مباشرة بعد تسريب الوثائق التي تؤكد تدخل وزارة الشباب والرياضة في تعيينه هدفها سحب الثقة منه، وهو ما قد يحدث في الجمعية العامة القادمة أو بعد كأس أمم إفريقيا في جمعية عامة استثنائية، هذه التطورات جعلت من الرجل يبحث عن منصب يخول له البقاء في الساحة الكروية ومن بوابة الهيئة الإفريقية، فالانتخابات القادمة للكاف قد تسبق سحب الثقة منه وبإمكانه التموقع من منطق قوة من بوابة أقوى لجنة في الكاف وهي المكتب التنفيذي.

زطشي لم ينف نيته في الترشح

ما يؤكد أن رئيس الفاف سيكون مرشح الجزائر لعضوية الكاف رغم كل ما قيل من قبل عن رفضه الفكرة، رغم أن هذا المنصب عادة ما يترشح له رؤساء الاتحاديات، هي التصريحات الأخيرة له للتلفزيون العمومي، حين سئل عن مرشح الفاف، وهنا لم ينف زطشي ترشحه وأبقى الباب مفتوحا، لتحمل الساعات التي تلت تصريحاته تطورات جعلته يرى في الترشح لعضوية المكتب التنفيذي للكاف مخرجا له للبقاء في واجهة الساحة الكروية، ومن منصب سيكون له في كلمة كبيرة على الكرة الجزائرية.

التحركات متواصلة لسحب الثقة منه

في سياق الحديث عن زطشي، فقد كشف أحد رؤساء الأندية أن التوقيعات متواصلة على عريضة من أجل السحب الثقة منه بقيادة رئيس رابطة جهوية، ورئيسين من الرابطة المحترفة الأولى كانا في وقت قريب من المدافعين عن زطشي، لكن تغيّر موازين القوى جعلهما ينقلبان عليه، وهو الذي تؤكد كل المؤشرات الحالية إلى قرب رحيله من مبنى دالي إبراهيم.

ب-ب

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