زفان يتعافى وسيكون جاهزا للقاء فريقه السابق ليون :

يستهل الدوري الفرنسي “الليغ 1” لقاءاته سهرة اليوم الجمعة بلقاء مهم يجمع بين نادي ران وضيفه القوي ليون اللقاء سيعرف عودة الدولي الجزائري مهدي زفان للمجموعة فريقه والذي غاب عنها في آخر لقاء قبل فترة التوقف الدولي بسبب الإصابة، حيث لم تكشف التقارير الفرنسية وقتها عن طبيعية الإصابة لكن بما أنه عاد بشكل سريع فإن إصابته عضلية كما كان يصاب دائما.

متوقع أساسيا وسيستفيد من غياب بن سبعيني

موقع “الليغ 1” الرسمي أعد تقريرا عن افتتاح الجولة بلقاء اليوم وتحدث عن التوقعات بخصوص التشكيلة، حيث كشف أن حظوظ زفان في المشاركة كأساسي كبيرة جدا سواء على الجهة اليمنى أو اليسرى من الدفاع، زفان سيستفيد بحسب الموقع الرسمي للرابطة من غياب زميليه هاماري تراوري المدافع الأيمن ورامي بن سبعيني المدافع الأيسر، حيث سيتمكن من اللعب بنسبة كبيرة في أحد المركزين، ويغيب بن سبعيني عن لقاءات اليوم بسبب العقوبة، حيث تلقى في اللقاء الأخير في الدوري الإنذار الخامس الذي سيعني غيابه آليا عن لقاء رسمي في الليغ 1.

بورقعة-ع

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