سان جيرمان يصارع قطبي مانشستر على صفقة برازيلية :

يستعد باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى مصارعة قطبي مانشستر، من أجل الظفر بصفقة برازيلية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة “توتو سبورت”، اليوم الجمعة، أن سان جيرمان يريد ضم البرازيلي دوغلاس كوستا لاعب جوفنتوس.

وأضافت الصحيفة أن عرض الفريق الباريسي ليس مجرد اقتراح، لكنه بمثابة عرض ملموس، موضحة أن النادي الفرنسي يريد تعزيز الخط الأمامي.

وتابعت الصحيفة أن جونيور ميندوزا وكيل أعمال دوغلاس كوستا، تواصل مع أنتيرو هنريكي المدير الرياضي لسان جيرمان.

ونوهت الصحيفة أن باريس سيواجه منافسة قوية من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، حيث يريد قطبا مانشستر، التوقيع مع اللاعب البرازيلي أيضًا.

وشددت الصحيفة على أن جوفنتوس لن يسمح برحيل دوغلاس كوستا، بأقل من 60 مليون يورو.

وأوضحت أن النادي الفرنسي يبحث عن جناح أيمن، وهو الدور الذي لعبه كيليان مبابي في النصف الأول من الموسم، إلا أن إصابة كافاني، جعلت مدرب باريس، يلجأ لوضع مبابي كمهاجم صريح.

وختمت بأن النادي الفرنسي قد يبيع كافاني في الميركاتو الصيفي المقبل مقابل 40 مليون يورو.