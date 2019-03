ساوثغيت يعرض خدماته على منتخب إنجلترا للسيدات :

MOSCOW, RUSSIA - JULY 11: Gareth Southgate head coach / manager of England reacts and says goodbye to the fans after coming back out after full time during the 2018 FIFA World Cup Russia Semi Final match between England and Croatia at Luzhniki Stadium on July 11, 2018 in Moscow, Russia. (Photo by Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images)

LinkedIn قال غاريث ساوثغيت، مدرب منتخب إنجلترا، إنه يرحب بمساعدة فيل نيفيل مدرب المنتخب الإنجليزي النسائي، إذا طلب منه النصيحة قبل خوض نهائيات كأس العالم للسيدات، في جوان المقبل. ويلتقي ساوثغيت، الذي قاد إنجلترا للدور قبل النهائي في كأس العالم في روسيا العام الماضي، بشكل متكرر مع نيفيل لتبادل المعلومات سويا. وقال ساوثغيت لصحيفة “ديلي تليغراف”: “يعرف فيل أنه إذا أراد الاستعانة بمعلوماتنا أو بخبراتنا سنرحب بمساعدته. لن أدق على بابه لأخبره بذلك فهو يعرف أننا هنا لتقديم يد العون”. وأضاف: “الأجهزة الطبية وفرق الاعداد البدني تتبادل المعلومات لأن هذه الفئة في الكرة النسائية عانت من نقص التمويل لكن الوضع تحسن الآن”. ويصنف منتخب إنجلترا للسيدات في المركز الرابع عالميًا، وسيكون مرشحًا للتتويج بلقب كأس العالم في فرنسا عندما تنطلق في السابع من جوان المقبل. وفازت إنجلترا على البرازيل واليابان وتعادلت مع أمريكا بطلة العالم السابقة لتحرز لقب بطولة “شي بليفز” الرباعية هذا الشهر. وتابع ساوثغيت: “أعتقد أن فريق السيدات يتقدم بقوة وقطع خطوة هائلة بتحقيق برونزية بطولة العالم 2015 وأصبح ندًا شرسًا لكبرى المنتخبات”. وستلعب إنجلترا ضد اسكتلندا والأرجنتين واليابان في المجموعة الرابعة بكأس العالم. شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

