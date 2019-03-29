صحافة ليستر سيتي تتحسر على محرز وتؤكد أنه أحسن بانتقاله :

أعدت صحيفة “ليستر ميركوري” الإنجليزية المقرب من نادي ليستر تقريرا هاجمت فيه بعنف المدرب السابق كلود بويال وقالت أنه دمر الفريق، دمر الفريق بضم لاعبين متواضعين، ودمر الفريق أيضا بتسريح لاعبين كان الفريق سيستفيد منهم النادي على غرار أحمد موسى، ومن بين الأسماء المذكورة في التقرير اسم لاعب الخضر رياض محرز، حيث قالت الصحيفة السابقة أن اللاعب لم يكن ليقبل البقاء مهما حدث، ولمحت إلى أن بويال كان بإمكانه طلب مبالغ إضافية، فرغم أن مبلغ 68 مليون أورو مبلغ قياسي، إلا أن محرز يساوي أكثر من هذا الرقم بكثير بما أنه أحسن بكثير من لاعبين انتقلوا مقابل مبالغ مالية طائلة.

“ليستر ميركوري”: “لا يمكن تعويض أحسن لاعب في تاريخ ليستر بلاعب مثل غزال”

دائما مع الانتقادات الموجهة للمدرب السابق، فبعد أن رحل أحسن لاعب في تاريخ النادي في عهده لم يحسن المدرب حتى المفاوضة من أجل ضم بديل، فقد ضم لاعبين لتعزيز مركز الجناح الأيمن وهما البرتغالي بيريرا والجزائري رشيد غزال، حيث قالت أن اللاعبين ومهما بلغ اجتهادهما لا يمكن أن يعوضا محرز الذي وصفته بأحسن لاعب في تاريخ النادي، كما قالت أن النادي ومنذ خروج رياض يعاني، حيث بات عاجزا حتى عن صناعة الفرص فما بالك بالتسجيل.

غزال يقضي أيامه الأخيرة في النادي

الحسرة على أيام محرز، قابلتها حسرة على التعاقد مع مواطنه رشيد غزال الذي يوصف بالسيئ، وواحد من أفشل صفقات الفريق في السنوات الأخيرة، حيث لم يقدم أية إضافة لليستر وهو الذي استقدمه كلود بويال ليكون بديلا لمحرز، فغزال حاليا يتواجد على قائمة المسرحين في نهاية الموسم وهو يقضي أيامه الأخيرة في النادي وربما في البريميرليغ ككل، لأنه ما قدمه لا يشفع له لإيجاد فريق آخر هناك وقد يعود إلى أحضان فرنسا من جديد.

بورقعة-ع

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