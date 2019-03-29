غلام يريد المشاركة أمام روما وأنشيلوتي يرفض المخاطرة به :

قالت تقارير إيطالية أمس الخميس أن الدولي الجزائري فوزي غلام حط يوم أمس بنابولي عائدا إليها من بلجيكا أين قضى هناك أسبوع كامل قام فيه بالعمل مع طبيب بلجيكي مختص في الإصابات، موقع “توتو نابولي” قال أن غلام سيعمل أيام الخميس، الجمعة والسبت ليشارك في لقاء روما الذي سيقام الأحد في الدوري، وهو لقاء مهم لنابولي من أجل حسم المركز الثاني في حين ترى الإدارة والمدرب أن الأمر قد يكون فيه مغامرة على صحة اللاعب الذي قام بعمل شاق في بلجيكا ومشاركته في التسعين دقيقة قد تؤدي لمضاعفات غير محمودة العواقب.

المدرب سيقرر مشاركته يوما واحد قبل اللقاء

تلفزيون “تي في لونا” الإيطالي المحلي أعد يوم أمس تقريرا عن الحصة التدريبية التي خاضها الفريق يوم أمس، حيث كشف مراسل هذه القناة من مركز تدريبات النادي أن غلام يعاني من مضاعفات الإصابة لكن النادي لم يفصل بعد في أمر مشاركته، حيث سيخضع غلام للمراقبة في الحصص التدريبية المقبلة كما أنه سيخضع لفحوصات نهائية اليوم الجمعة أو غدا السبت من أجل تأكيد إصابته، الفحوصات قد تسمح لغلام فقط بدخول المجموعة أما أمر مشاركته كأساسي فيبدو جد مستبعد لأن أنشيلوتي يفضل لاعبين آخرين في نفس مركزه.

بورقعة-ع

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