epa07463442 Portugal's Cristiano Ronaldo (C) receives medical assistance during the UEFA EURO 2020 Group B qualifying soccer match between Portugal and Serbia, at Luz Stadium, Lisbon, Portugal, 25 March 2019. EPA-EFE/MANUEL DE ALMEIDA

كريستيانو رونالدو يستعين بوكالة ناسا للتعافي من الإصابة! شاركها Facebook

LinkedIn يسابق البرتغالي كريستيانو رونالدو الزمن للتعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة منتخب بلاده ضد صربيا يوم الإثنين الماضي، وذلك لمحاولة اللحاق بمباراة فريقه جوفنتوس ضد أجاكس يوم 10 إبريل المقبل. ضمن المحاولات الدؤوبة للتعافي من الإصابة بعضلات الفخذ الخلفية سيستعين رونالدو بجهاز Alter G، وهو جهاز مصمم من قِبل وكالة “ناسا”، ويتوقع أن يكون له تأثير مباشر لتسريع التعافي. صحيفة “كورييري ديلو سبورت” أشارت إلى هذه النقطة، مؤكدة أنه جهاز يشبه أجهزة الجري لكنه يسمح بأداء التدريبات في ضغط جوي منخفض للغاية فيقلل من وزن الجسم بنسبة تصل إلى 80 في المائة؛ ما يخفف الضغط عن المفاصل. في أفضل الأحوال سيكون رونالدو جاهزا لمواجهة أجاكس يوم 10 إبريل المقبل بذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، علما بأن مواجهة الإياب ستقام بعدها ب6 أيام على ملعب “أليانز ستاديوم” معقل السيدة العجوز. بالتالي فإن غياب رونالدو عن مواجهات كالياري وإمبولي وميلان، في الجولات الثلاث المقبلة من الدوري الإيطالي، أمر شبه مؤكد. وتأهل جوفنتوس إلى هذا الدور متجاوزا أتلتيكو مدريد في دوري الستة عشر، رغم أنه خسر في ملعب الفريق الإسباني بهدفين نظيفين، لكن رونالدو سجل ثلاثية تاريخية رجحت كفة البيانكونيري وأهدته بطاقة التأهل مواصلا المشوار لتحقيق هدف معلن هو التتويج بدوري الأبطال. شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

