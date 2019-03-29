لازيو يرغب في التعاقد مع فارس :

كشف موقع “كالتشيو سيليستي” الإيطالي المحسوب على نادي لازيو أن إدارة النادي تسعى لتعزيز مركز الظهير الأيسر في الفترة المقبل، الموقع السابق قال أن إدارة السيليستي ستصوب أنظارها صوب لاعب سبال والمنتخب الجزائري محمد سليم فارس، هذا الأخير يقدم بحسبها مستوى مميزا وسيكون مفيدا في هذا المركز، وراقبت إدارة لازيو اللاعب الجزائري لفترة وتكون قد اقتنعت بقدراته من دون شك وهو الذي أبهر الجميع في الأشهر الثلاثة الأخيرة.

إدارة لازيو تريده رغم تواجد ثلاثة لاعبين في مركزه

الموقع السابق قال أن رغبة إدارة لازيو في ضم فارس قد يراه البعض غريبا خاصة أنصار النادي لأن لازيو يضم حاليا ثلاثة لاعبين في مركزه، ويتعلق الأمر بكل من الدنماركي دورميسي، البلجيكي لوكاكو وأيضا البوسني لوليتش، التقارير الإيطالية قالت أنه ورغم تواجد هؤلاء اللاعبين معا إلا أن النادي عانى كثيرا، حيث من المنتظر أن يكون فارس إلى جانب لوكاكو للتنافس في هذا المركز مستقبلا على أن يتم تسريح دورميسي المصاب دائما ولوليتش الذي قد يعتزل أو يحال على الدكة بشكل كامل بسبب تقدمه في السن.

قيمته لن تكون كبيرة والعائق الأبرز كثرة الراغبين في ضمه

في الأخير قال موقع “كالتشيو سيليستي” أن قيمة فارس لن تكون كبيرة بالمرة، حيث تبلغ قيمة بطاقته حاليا 2.5 مليون أورو فقط وهي قيمة راتب سنوي للاعب من لاعبي النادي، لكن المشكلة لا تكمن هنا بل في كثرة الراغبين في ضمه، حيث قال أن فارس متابع من كبار الفرق الإيطالية في صورة نابولي، ميلان روما وأيضا نادي إشبيلية وهذا ما من شأنه أن يرفع قيمة اللاعب ماليا، كما أنه قد رفع من سقف طموحاته فنيا، حيث قد يختار النادي الذي يتيح له اللعب في مسابقة أوربية الموسم المقبل ولازيو للأسف ليس من ضمنها.

بورقعة-ع

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