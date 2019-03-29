مدرب شالك يقرر منح بن طالب “فرصة ثانية” :

يبدو أن الكابوس الذي يعيشه لاعب الخضر نبيل بن طالب قد ينتهي بطريقة أسرع مما هو متوقع، حيث عاقبته إدارة النادي كما هو معلوم بإنزاله للفريق الثاني بعد غيابه عن آخر لقاء للفريق في الدوري لكنها قررت العفو عنه على ما يبدو والنادي لم يلعب أي لقاء لحد الآن، وكأن نبيل كان في عطلة أو مع المنتخب الوطني في فترة التوقف الدولي، الصحافة الألمانية قالت أن الإدارة والمدرب قررا منح بن طالب فرصة ثانية من دون تفاصيل أكثر على طريقة العفو عنه.

هوب ستيفنس: “على بن طالب أن يقرّ بخطئه”

أدلى المدرب المؤقت لنادي شالك “هوب ستيفنس” أمس الخميس بتصريحات لصحيفة “كيكر” الألمانية الرائدة تكلم فيها عن لقاء هانوفر في الدوري والذي سيقام الأحد المقبل وكشف أنه بصدد العفو عن بن طالب، ستيفنس لم يقل ذلك صراحة لكنه ألمح بقوة للأمر حين قال: ” أنا مستعد لمنح بن طالب فرصة ثانية لكن عليه أن يبادر بفتح الأبواب، عليه أن يقر أيضا أنه كان على خطا” ومن دون شك فإن عبارة فتح الأبواب والإقرار بالخطأ تعني شيئا واحدا وهو تقديم اعتذار وضمان على عدم تكرار ذلك لأن بن طالب سبق واعتذر بشكل غير رسمي في حسابه الرسمي في تويتر وهو الاعتذار الذي لم يقبل.

مشاركته في لقاء هانوفر غدا غير أكيدة

رغم الحديث عن العفو عن بن طالب، إلا أن ذلك لا يعني عودته للمشاركة بشكل فعلي، مشاركة بن طالب في لقاء هانوفر في الدوري الذي سيقام بعد غد ليست أكيدة، لأن بن طالب لم يتدرب تحت إمرة ستيفنس سوى في حصة واحدة ومن المستبعد أن يشركه بشكل مباشر، هذا في حال كان غير مصاب لأن التقارير الصادرة خلال الأسبوع الحالي قالت أن بن طالب تعافى من إصابته، لكنه لم يستأنف تدريباته بعد، وهو أمر آخر يؤكد أن رؤيته ضد هانوفر مستبعدة وعودته ستكون في اللقاء الذي يليه في الدوري.

بورقعة-ع

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