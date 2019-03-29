هنري يقترب من العودة لدور الرجل الثاني :

اقترب النجم الفرنسي تيري هنري، مدرب موناكو السابق، من استعادة منصبه في المنتخب البلجيكي، بعدما حصل على راحة لفترة قصيرة.

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية أن هنري سيعود لمنصبه في الجهاز الفني لمنتخب بلجيكا، بعد تجربة فاشلة في تدريب موناكو استمرت 140 يومًا فقط قبل أن يتلقى خبر إقالته، ويعود ليوناردو جارديم لإدارة نادي الإمارة الفرنسية.

الصحيفة أكدت أن هنري يرغب في استعادة منصب الرجل الثاني في منتخب بلجيكا، مع المدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز، حيث يفضل النجم الفرنسي الانتظار قليلا على تجربته التدريبية .

وقاد هنري ناديه القديم للفوز في 4 مباريات مقابل 5 تعادلات، و11 هزيمة خلال الفترة، التي تولى فيها النادي، وكان قوامها 140 يوما، حيث حصل موناكو على نقطتين فقط في آخر 5 مباريات بالدوري قبل إقالة النجم الفرنسي السابق.