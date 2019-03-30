إنتر ميلان يتحرك رسميًا لضم ثنائي برشلونة :

تحرك نادي إنتر ميلان بشكل رسمي، من أجل التعاقد مع ثنائي برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، فإن إنتر عقد محادثات رسمية مع برشلونة بشأن انتقال الثنائي التشيلي أرتورو فيدال والكرواتي إيفان راكيتيتش إلى النيراتزوري بالموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن بييرو أوسيليو، المدير الرياضي لإنتر ميلان، حضر مباراة برشلونة وليون في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يلتقي إيريك أبيدال، السكرتير الفني للبارسا، للتحدث حول وضع فيدال وراكيتيتش.

وأكد أوسيليو خلال اللقاء موقف إنتر ميلان من شراء اللاعبين معًا، خاصة أنهما كانا ضمن اهتمامات النيراتزوري في الميركاتو الصيفي الماضي.

وحرص المدير الرياضي لإنتر ميلان خلال تواجده في مباراة برشلونة وليون أيضًا على متابعة الثنائي تانجي ندومبيلي وممفيس ديباي من صفوف الفريق الفرنسي.