براهيمي يضغط وبروز بوادر مشاكل مع المدرب كونسيساو :

قالت صحيفة أجوغو الشهيرة يوم أمس أن مدرب بورتو سيرجيو كونسيساو لم يقرر بعد ما إذا كان سيشرك لاعبه الجزائري ياسين نبراهيمي أساسيا في لقاء اليوم ضد سبورتينغ براغا، الصحيفة البرتغالية قالت أن المدرب وقع بين سندان الضغط الرهيب الذي يتعرض له من اللاعب، حيث لم يشركه أساسيا في آخر ثلاثة لقاءات، وهو ما ولد علاقة مكهربة بين الرجلين وبين المستوى الجيد الذي قدمه بديله أوتافيو والنادي ككل في فترة غيابه، الصحيفة السابقة قالت أن كونسيساو سيتجه نحو تغليب المصلحة العامة والتي تعني غياب براهيمي عن اللقاء .

لن يسكت والوضع مرشح للانفجار

رغم أن تقرير “أجوغو” رجح وبنسبة كبيرة غياب براهيمي عن التشكيلة الأـساسية للقاء اليوم، إلا أن الأمر ليس نهائيا، لاعب الخضر يملك شخصية قوية، كما أن وضعه في المجموعة مميز، إذ يعتبر من كوادر الفريق، وفي حال غاب للمرة الرابعة فإن الوضع مرشح للانفجار، ورغم أن الوضع لن يكون في صالح ياسين، إلا أن براهيمي لن يتردد في التعبير صراحة عن رفضه البقاء في كرسي البدلاء، لأن في ذلك تأثير كبير عليه سواء من ناحية المنتخب الوطني المقبل على الكان أو من ناحية مستقبله، فكما هو معلوم براهيمي مرشح للرحيل وغيابه عن المنافسة لفترة طويلة لن يكون في صالحه.

بورقعة-ع

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