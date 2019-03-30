بلايلي هداف مع الترجي في السوبر الإفريقي :

تمكن مهاجم المنتخب الوطني الجزائري ونادي الترجي التونسي يوسف بلايلي من تسجيل الهدف الوحيد لفريقه في لقاء أمس، الذي جمع ناديه بالرجاء البيضاوي بملعب الدوحة في إطار السوبر الإفريقي، حيث انهزم رفقاء الدولي الجزائري بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، ليرفع بذلك النادي المغربي كأس السوبر بالعاصمة القطرية الدوحة التي احتضن ملعبها هذه المباراة الإفريقية.

مرتبط