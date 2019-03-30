بونجاح يتقاضى 2.5 مليون أورو سنويا ومساعد بلماضي يثني عليه :

أعدت صحيفة جون أفريك الشهيرة تقريرا مطولا عن النجم الجزائري ونجم نادي السد بغداد بونجاح، الصحيفة الفرنسية أشارت لـتألق بونجاح في الفترة الأخيرة كما تكلمت عن مستقبله الكبير، حيث قالت أن المستوى الذي يقدمه بغداد حاليا سواء محليا مع السد القطري أو مع المنتخب يتيح له اللعب في أي نادي أوروبي، كما تحدث عن قدرته تحديدا على اللعب في فرق الدرجة الأولى الفرنسية، من جانب آخر كشفت الصحيفة الصادرة في فرنسا عن القيمة المالية التي يتقاضاها بغداد حيث قالت أنها 2.6 مليون أورو سنويا وهو راتب لا تقدمه أغلب الأندية الفرنسية .

مساعد بلماضي: “بونجاح قناص، يحسن التمركز وقابل للتطور أكثر مستقبلا”

في إشادتها ببونجاح استجوبت صحيفة جون أفريك المدرب الفرنسي ومساعد الناخب الوطني جمال بلماضي سيرج رومانو، الذي بدوره مشى في نفس الاتجاه وأشاد كثيرا ببونجاح حتى أنه وصفه بصفات لا تتوفر إلا في كبار المهاجمين في الكرة العالمية وفي هذا الشأن قال:” بغداد بونجاح لاعب متكامل، هو مهاجم مميز يحسن التمركز وقناص للكرات في كل وقت وحين، بونجاح يملك قراءة جيدة للعب لا تتوفر في كثير من اللاعبين، أعتقد أنه يملك أيضا هاشما كبيرا من أجل التطور وهو أمر يتيح له اللعب بسهولة في أحد أندية الدوري الفرنسي “.

بورقعة-ع

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