رئيس إيمبولي: ” ثلاثة فرق كبيرة ترغب في ضم بن ناصر”

كعادته لا يفوت رئيس نادي إيمبولي فبريسيو كورسي فرصة إلا ويتكلم فيها عن مستقبل لاعبه الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، كورسي أدلى يوم أمس بتصريحات لموقع “توتو ميركاتو” تكلم فيها عن مستجدات مستقبل لاعبه الجزائري وأيضا مستقبل اثنين من زملائه فعند الوصول لموضوع بن ناصر قال أن هناك ثلاثة أندية وصفها بالكبيرة تتصارع لأجل ضمه وفي هذا الشأن قال:” بالنسبة لبن ناصر، هناك ثلاثة أندية ستلعب دوري الأبطال الموسم المقبل تتصارع لأجل ضمه، أعتقد أن إسماعيل لاعب مميز ويمكنه اللعب في أي نادي كبير هو الحلقة المفقودة لعدة أندية، أعتقد أنه إلى جانب كورنيتش يملك مستقبلا كبيرا جدا” وكعادته لم يتحدث كورسي عن أسماء الأندية ولو أنه سبق وكشف في تصريحات سابقة أن أندية نابولي وإنتر وأيضا روما تتسابق لأجل ضمة وربما هي الأندية المقصودة في إيطاليا، وربما هناك أندية من خارج الكالتشيو وعلى رأسها آرسنال الذي يرغب في استعادته .

يتنقل للقاء جوفنتوس وفرصه في العودة بنتيجة إيجابية شبه معدومة

بعيدا عن أخبار رحيله التي صارت تطغى مؤخرا سيكون تركيز بن ناصر وبقية زملائه في إيمبولي على لقاء الجولة الحالية حين يتنقلون للقاء المتصدر جوفنتوس في ملعب إليانز ستاديوم، فرص بن ناصر في العودة بنتيجة من تورينو تبدو شبه معدومة لكنهم سيقاتلون من دون شك من أجل التعادل على الأقل، لأنه بحاجة ماسة للنقاط من أجل الهروب من منطقة الخطر، ففي حال الخسارة وفوز الملاحق نابولي فإن رفقاء بن ناصر سيدخلون منطقة السقوط لأول مرة هذا الموسم، وهو أمر لا يريده الجزائري من دون شك .

بورقعة-ع

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