ريال بيتيس يمهد لرفع الشرط الجزائي لمدافعه الجزائري ماندي :

بعد التألق الكبير الذي سجله مدافع المنتخب الوطني عيسى ماندي مع ناديه ريال بيتيس هذا الموسم و تهافت أندية كبيرة للظفر بخدماته في الموسم القادم ، كشفت تقارير إعلامية إسبانية، بأن النادي الأندلسي و بعد أن أحس بخطر فقدانه للاعبه في الفترة المقبلة، تسعى إلى قطع الطريق و الإبقاء على لاعب الخضر ضمن صفوفها ،وذكرت صحيفة “أستاديو ديبورتفيو” الإسبانية، بأن إدارة نادي ريال بيتيس تسعى إلى إقناع ماندي بتمديد عقد اللاعب الذي ينتهي موسم 2021.

النادي الإسباني يريد رفع الشرط الجزائي للاعب

بالإضافة إلى سعي نادي ريال بيتيس الإسباني لتمديد عقد مدافعه الدولي الجزائري عيسى ماندي، فإنه يرغب في رفع قيمة شرطه الجزائي، قصد قطع الطريق على الأندية الراغبة في ضمه، خاصة في ظل تألقه وجذبه اهتمام الكثير من الأندية الأوروبية الكبيرة ، حيث يوجد شرط جزائي يبلغ نحو 30 مليون أورو.تفكر في قطع الطريق على طمع الأندية المهتمة بخدمات لاعب رانس الفرنسي السابق، قبل الصيف القادم، وذلك بالوصول إلى اتفاق.

المفاوضات بين الإدارة واللاعب متواصلة

حسب ذات المصادر، فإن المفاوضات بين القائم بأعمال اللاعب ماندي وإدارة النادي الأندلسي قد انطلقت في الأيام الماضية، حيث كانت معقدة قليلاً في بدايتها، إلا أن مسؤولي نادي ريال بيتيس لن يتعجلوا الأمر قبل الصيف، يذكر أن الدولي الجزائري يقدم موسماً مميزاً مع فريقه في الدوري الإسباني بالإضافة إلى تألقه في منافسة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

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