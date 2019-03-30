زيدان: بوغبا يحب ريال مدريد.. ولا يمكنني تقييم ثمن مبابي

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، صعوبة مباراة فريقه أمام هويسكا، والمقرر لها، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.

وقال زيدان، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “أرى هويسكا فريقًا يستحق الحصول على نقاط أكثر من التي يمتلكها، كما أنه قادر على تهديد مرمانا غدًا”.

وأضاف: “كورتوا؟ إنه يعاني من بعض الآلام ولذلك لم يتدرب مع الفريق، وعلينا أن ننتظر ما سيقوله الأطباء بشأن فترة غيابه، ولكن لن أخاطر بإشراك لاعب يشعر بإصابة”.

وتابع: “مثلما صرح كاسيميرو قبل ذلك، لم أشعر أبدًا أنني غادرت ريال مدريد. ولا يتعلق الأمر بالنادي فقط بل بالمدينة بأكملها التي أعتبرها منزلي، خاصة أن الشعب الإسباني يرحب بي جيدًا وأعيش حياة رائعة هنا”.

وواصل المدير الفني الفرنسي: “تصريحات بيكيه؟ لم أشاهد ما قاله كي أعلق عليه”.

وأكمل: “لاعبو ريال مدريد يعلمون أنهم في أفضل نادٍ في العالم، ولذلك فإن الجميع يرغب في البقاء هنا سواء مارسيلو أو باقي اللاعبين”.

وأردف: “لا أفتقد أي شيء في التشكيلة الحالية لريال مدريد وحتى نصل لنهاية هذا الموسم، صفوفنا مكتملة ونحن راضون عن هذه المجموعة، كما أنني لن أتحدث عن لاعبين ليسوا هنا احترامًا للفريق، ولكن هذا لا يعني أنه لن يكون هناك تغييرات في المستقبل”.

واستطرد: “كل ما أفكر فيه هو المباريات العشر المتبقية في الدوري الإسباني، لا شيء آخر يشغل تفكيري، وأرى أن الفريق يعيش الآن فترة جيدة رغم أننا لم نحظ بتواجد جميع اللاعبين في الأسبوعين الماضيين”.

واستمر: “لوكا زيدان؟ هو حارس المرمى الثالث في ريال مدريد وغدًا سيكون الحارس.. حسنا لن أقولها، سترون ما سيحدث”.

وحول مستقبل المدافع الفرنسي رافائيل فاران، علق زيدان: “هناك الكثير من الأحاديث لكن الشيء الوحيد المهم هو ما يفكر به فاران، أراه سعيدًا ومسرورًا هنا، ستكون هناك شائعات دائمًا، كما أن جميع الأندية ترغب في التعاقد مع لاعبين مميزين”.

وأوضح: “راموس؟ هو قائد الفريق وريال مدريد هو منزله، أعتقد أنه سيلعب لسنوات هنا أكثر مما لعبته، وهو لاعب أساسي لهذا الفريق، بيل؟ لا يمكن لأحد أن يمحو ما قام به اللاعب مع الميرنغي”.

وأشار: “صفقة مبابي مقابل 280 مليون يورو؟ لا يمكننا أن نقيم أسعار اللاعبين اليوم، فعندما قرر ريال مدريد دفع 72 مليونًا لضمي بدا ذلك أمر جنونيًا”.



وحول أداء كريم بنزيما مع ريال مدريد هذا الموسم، علق المدرب الفرنسي: “ربما هذا أحد أفضل مواسم بنزيما، ولكنه دائمًا يتعرض للانتقادات كلما يغيب عن التسجيل، إلا أنه لا يستسلم أبدًا”.

قال زيدان: “يعجبني أسلوب لعب بوغبا كثيرًا، وهذا ليس أمرًا جديدًا فهو لاعب يستطيع القيام بأشياء كثيرة. وهناك عدد قليل من اللاعبين الذين بإمكانهم الانضمام لريال مدريد، وهو أحدهم”.

وأضاف: “لطالما قال بوغبا إنه يحب ريال مدريد، ليس فقط من أجلي، وإذا غادر مانشستر يونايتد، لماذا لا ينضم إلى الميرنغي؟”.

وأتم: “إن بوغبا يؤدي أدواره بشكل جيد سواء في الدفاع أو الهجوم. كما أنه يجيد القيام بعدة مهام بشكل جيد، ولكنه الآن لاعب لمانشستر يونايتد وليس في ريال مدريد”.