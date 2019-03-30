زيدان يغدر بأقرب شخص له في ريال مدريد :

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، عن مفاجأة بشأن أول ضحية للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان في ريال مدريد، بعد عودته لقيادة الفريق الملكي.

ووفقًا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن لوكا زيدان، حارس ريال مدريد الشاب ونجل المدرب الفرنسي، في طريقه للرحيل عن القلعة الملكية خلال الصيف المقبل.

وأشارت إلى أنه رغم عودة والده إلى سانتياغو برنابيو، لكن من غير المحتمل تجديد عقد الحارس بعد أن ينتهي ارتباطه بريال مدريد هذا الموسم.

وكان لوكا ظهر بشكل جيد مع الفريق الثاني لريال مدريد هذا الموسم، خلال مشاركته بمنافسات دوري الدرجة الثالثة الإسباني، إلا أن ذلك لم يلعب دورًا في تغيير مستقبله الصعب رفقة الميرنغي.

ويميل الحارس الشاب إلى الرحيل عن الليغا، حيث يملك عروضًا من فرنسا وإيطاليا، بالإضافة إلى اهتمام بازل السويسري بضمه.