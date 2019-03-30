طبيب بلجيكي: “حالة غلام تحسنت كثيرا بعد العمل الذي قمنا به”

أدلى الطبيب البلجيكي إيفن ماسشالك بتصريحات لصحيفة “إلماتينو” الإيطالية الشهيرة تحدث فيها عن وضعية لاعب الخضر فوزي غلام، فكما هو معلوم فإن غلام تواجد في بلجيكا طيلة الأسبوع الماضي ليعالج عند هذا الطبيب والذي قال عنه:” وضعية غلام تحسنت كثيرا وركبته بدأت في الاستجابة، لقد قمنا بعمل جبار طيلة أسبوع كامل، كنا نكثف العمل كما كنا نقوم بحصة تدوم لأربع ساعات في اليوم، ليس فقط بالنسبة للركبة المصابة ولكن أيضا للركبة الأخرى التي تأثرت هي أيضا، أعتقد أن حالته تحسنت بشكل ملحوظ “.

غلام لم يشارك في حصة يوم أمس وظهوره ضد روما مستبعد

صحيفة إل ماتينو تكلمت أيضا عن وضع غلام الصحي وكشفت أنه لن يشارك في لقاء روما الذي سيقام غدا في الدوري، الصحيفة الإيطالية قالت أن غلام لم يشارك حتى في التدريبات الجماعية ولم يظهر له أي أثر، فمن الممكن أن يكون قد تواجد في قاعة تقوية العضلات الخاصة بالنادي، كما أنه من الممكن أن يكون قد تدرب مع المحضر البدني وأخصائي العلاج الطبيعي وفي كلتا الحالتين لن يكون قادرا على المشاركة في لقاء الدوري .

حديث عن عدم عودته أصلا من بلجيكا لغاية صباح أمس

الاحتمال الثالث والذي يبعد غلام نهائيا عن لقاء روما هو عدم تواجده أصلا في إيطاليا، حيث قالت “إلماتينو” أن عودة غلام كانت مقررة يوم الخميس لكنه لم يظهر أبدا ما قد يعني أنه لم يعد أصلا، التقارير الإيطالية قالت أيضا أن في هذه الحالة تكون إدارة نابولي قد اختارت إبقاء غلام للعلاج أكثر، وهذا دليل على نجاعة العلاج لأن تاريخ الرحلة كان محددا سلفا بأسبوع واحد لكنه تجاوز هذه المدة، حيث دخل يوم الخميس الماضي أسبوعه الثاني .

بورقعة-ع

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