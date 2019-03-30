عطال يصاب وفترة غيابه لم تتحدد بعد :

أعلن الموقع الرسمي لنادي نيس الفرنسي عن عودة لاعبه الجزائري يوسف عطال مصابا، الموقع الرسمي للنادي الفرنسي قال أن عطال تلقى إصابته في لقاء الجزائر الأخير، والذي خاضه ضد المنتخب التونسي، ولم تظهر الصور والفيديوهات معاناة عطال من أي إصابة، حتى أنه أكمل اللقاء بشكل طبيعي، لكن من دون شك يكون قد عانى من آلام الإصابة بعد نهاية اللقاء.

يعاني في أوتار الركبة وهو مكان جد حساس

بحسب التقرير الطبي الرسمي فإن مكان إصابة عطال هو أوتار الركبة، ولا يعاني عطال من أي قطع لا سمح الله ولكن فقط من بعض الآلام، لكن حتى الآلام تكون غير محببة في هذا المكان، لأن أوتار الركبة من أصعب الإصابات ومن الممكن أن تبعد اللاعبين لفترة طويلة، ولم يشر الموقع الرسمي لنادي لتاريخ حدد لعودة الدولي الجزائري، لكن ذلك سيحصل قريبا بدون شك.

سيغيب بشكل رسمي عن لقاء ديجون الأحد

تاريخ عودة عطال وتاريخ شفائه غير مؤكد لكن ما هو مؤكد غيابه عن لقاء ديجون، الذي سيقام يوم غد الأحد، التقرير الطبي قال أن عطال لا يمكنه اللحاق بهذا اللقاء لأنه مازال في طور العلاج على أمل أن يكون أول وآخر لقاء يغيبه الدولي الجزائري لأن ناديه نيس في حاجة ماسة لخدماته، كما أن النخبة الوطنية بحاجة لعدد هام من مشاركاته قبل منافسة مهمة مثل كأس إفريقيا للأمم .

بورقعة-ع

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