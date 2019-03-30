فيغولي باق في غلطة سراي لموسم إضافي :

بعد المشاورات الكبيرة التي دارت بين إدارة نادي غلطة سراي التركي ومدربها فاتيح تيرام حول مستقبل الدولي الجزائري سفيان فيغولي، أكدت مصادر إعلامية تركية بأن قائد الخضر سيواصل على الأقل ضمن صفوف ناديه، وهو ما يلبي رغبة “سوسو” الذي ظل مصرّا على البقاء رغم ما عاناه من تهميش وتحطم حلمه في المشاركة رفقة زملائه في منافسة رابطة أبطال أوروبا، حيث وبعد أن كان رد فعل الدولي الجزائري محترفا للغاية منذ أول فرصة منحت له، انقلب التقني التركي على موقفه ليصبح من أشد المطالبين ببقاء فيغولي في النادي.

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