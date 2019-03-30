قميص الخضر يصنع الجدل والفاف مطالبة بالتوضيح :

لم تمر إلا دقائق من كشف الموقع الرسمي للفاف عن القميص الجديد للمنتخب الوطني الذي سيشارك به في نهائيات كأس أمم إفريقيا من تصميم شركة أديداس، حتى أثار جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي بين معجب بالتصميم وبين رافضا له بحجة أن منتخبات ارتدته قبل سنوات من الآن، فيما ذهب آخرون للتشكيك في صحة العقد الذي وقعته الفاف مؤخرا مع ممثل الشركة في فرنسا وذهب البعض إلى حد القول أن الفاف تعاملت مع تاجر جملة للألبسة وليس ممثلا رسميا للشركة وغيرها من الاتهامات التي صاحبت هذا العقد.

ممثل الشركة بدبي ينفي توقيع الفاف لعقد مع ممثل أديداس في فرنسا

بحسب مصادر إعلامية موثوقة فإن ممثل الشركة في دبي والمكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قد أكد أن الفاف لم توقع أي عقد رسمي مع ممثل الشركة في أوروبا، وحجته في ذلك أن القوانين تمنعه من ذلك، لأن الشركة تملك فروعا وكل فرع مسؤول عن منطقة جغرافية، حيث يرى مسؤول الشركة وهو إيراني الجنسية أن الاتحادية التي تعاملت معه من قبل تعاقدت مع تاجر جملة وفقط وليس ممثل رسمي لشركة أديداس، لكن بالمقابل يمكن تشكيك هذا الإيراني في العقد بعد أن خسر صفقة مربحة وأموالا كبيرة عقب نهاية عقده الأول مع الفاف.

الفاف مطالبة بالتوضيح ورفع اللبس عن القضية

لن تخسر الفاف أي شيء، إن هي قامت بتقديم توضيحات ورفع اللبس على الاتهامات التي طالتها، وخاصة من ممثل الشركة في دبي، فالفاف وعلى لسان رئيسها زطشي تؤكد ظفرها بعقد مغري وبامتيازات لم تكن موجودة في العقد الأول، من منح تأهل وقيمة العتاد الرياضي، وما عليها إلا التوضيح ووضع الشارع الكروي أمام حقيقة الكلام الذي مصدره ممثل الشركة بدبي.

عدم تقديم القميص في الجزائر وطريقة تقديمه تثيران الجدل



بعيدا عن العقد الجديد بين الفاف وأديداس وكذلك تصميم القميص الجديد الذي سيرتديه رفقاء محرز في نهائيات الصيف القادم، صنع تقديمه ومكان تقديمه الجدل، فالكثيرون يعتبرون القميص ملكا للجزائر ووجب على الشركة تقديمه هنا وليس في بلد أوروبي، كما أنه وجب تقديم القميص من قبل لاعبي المنتخب الوطني وليس من صحفي جزائري يعمل في مؤسسة إعلامية أجنبية حتى وإن كان ممثلا لأديداس وكان حاضرا في تقديم أقمصة منتخبات أخرى متعاقدة مع هذه الشركة، التي أبقت الخضر بقميص واحد طيلة سنتين كاملتين.

ب-بكوش

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