كريستيانو رونالدو قد يلجأ لبرشلونة مجددًا :

يحاول البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم وهداف جوفنتوس الإيطالي، التعافي بشكل سريع من إصابة في عضلات الفخذ الأيمن، من أجل اللحاق بمباراة أجاكس أمستردام، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة “كوريري ديللو سبورت” الإيطالية، أن مشاركة رونالدو في مباراة الذهاب أمام أجاكس والمقرر لها 10 أبريل المقبل، محل شك، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد خطة علاج كريستيانو وموعد عودته للملاعب.

وأضافت أن البيانكونيري لن يغامر برونالدو، حتى لا تتفاقم الإصابة ويتعرض البرتغالي لانتكاسة قد تبعده كثيرًا عن الفريق في أهم مرحلة بالموسم.

ونوهت الصحيفة إلى أنه في الساعات القليلة المقبلة سيتم معرفة المزيد حول موقف رونالدو، ومدى إمكانية استمراره في تأدية برنامج التعافي من إصابته الذي وضعه الطاقم الطبي لجوفنتوس.

وختمت بأنه لا يستبعد عودة كريستيانو من جديد إلى برشلونة، للعلاج في عيادة كوراشان، حيث كان البرتغالي متواجدًا بها يوم الأربعاء الماضي، قبل العودة إلى تورينو.

يشار إلى أن رونالدو كان قد أثار بعض الجدل، بعدما ذهب إلى برشلونة دون أن يخطر ناديه جوفنتوس، بعد عودته من الواجب الوطني، والذي تعرض خلاله للإصابة خلال مباراة البرتغال وصربيا، بتصفيات يورو 2020.