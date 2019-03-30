لايبزيغ يبحث في روما عن بديل فيرنر :

دخل مهاجم روما الإيطالي دائرة اهتمامات لايبزيغ الألماني، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب موقع “سبورت1″، فإن لايبزيغ أبدى اهتماما بضم باتريك شيك، مهاجم الجيالوروسي، لتعزيز قوته الهجومية في الموسم المقبل.

وتشير التقارير إلى إمكانية استغناء نادي العاصمة الإيطالية عن المهاجم التشيكي، البالغ من العمر 23 عامًا، مقابل 24 مليون يورو.

ويأتي هذا الاهتمام من لايبزيغ في ظل تقارير تفيد بقرب رحيل المهاجم الألماني تيمو فيرنر عن النادي في الميركاتو الصيفي، ليصبح شيك بديلًا محتملًا له.

ولم يقدم لاعب سامبدوريا السابق أفضل ما لديه، منذ وصوله إلى ملعب الأولمبيكو، إذ سجل 8 أهداف فقط خلال 52 مباراة مع روما.