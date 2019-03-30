ماروتا يبرئ نفسه من معارضة صفقة كريستيانو :

كشف بيبي ماروتا، المدير التنفيذي الحالي لإنتر ميلان، عن موقفه من صفقة انضمام كريستيانو رونالدو، إلى البيانكونيري في الصيف الماضي، خلال فترة عمله كمدير تنفيذي لليوفي.

وخرجت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة،تشير إلى أن ماروتا كان يعارض صفقة انضمام البرتغالي لجوفنتوس.

ورد ماروتا في تصريحات أبرزتها صحيفة “توتو سبورت”: “أمر خاطئ تمامًا أنني لم أكن أريد رونالدو في جوفنتوس، لكن صحيح أيضًا أن الوضع كان غير مستقر في النادي للقيام بمثل هذه العملية”.

وأضاف “عندما اقترحنا الصفقة على أندريا أنييلي، الأمر استغرق بضعة أيام لتحليل ميزانية الشركة وفي النهاية تم تنفيذها، كان عملاً شجاعًا واستثنائيًا”.

وتابع مدير إنتر حديثه عن الدون “إنه قائد وبطل حقيقي، لديه صفات القائد وما ينقله بقدوته يدفع الجميع بجانبه، عندما يتدرب لاعبون شباب مع الأبطال، فهذا يمكنهم من أن يصبحوا أبطالاً أيضًا، يمكنك أن ترى حالات الانفجار الأخيرة لدى مويس كين وسبينازولا، لديه ثقافة كبيرة لم أرها مطلقًا في أي شخص”.