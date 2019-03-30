مدرب برنتفورد: “بن رحمة عاد بروح معنوية عالية من الجزائر”

نشط مدرب برنتفورد ندوة صحفية أجاب فيها عن بعض الأسئلة المتعلقة بفريقه، مدرب برنتفورد علق على عودة لاعبه الجزائري سعيد بن رحمة للمنتخب الوطني وقال أن الأمر كان رائعا حتى أنه كشف أن بن رحمة عاد بروح معنوية عالية جدا وقال: ” أريد دائما أن يكون لاعبي فريقي دوليين مثل ما حدث مع بن رحمة لأن ذلك يزيد كثيرا في روحهم المعوية، بن رحمة عاد بابتسامة واضحة على وجهه وهو أمر زاد كثيرا من حماسة التدريبات، الأمور رائعة جدا حين يشارك لاعبيك مع منتخبات بلدانهم ” وسعدت صحافة برنتفورد خاصة بتواجد بن رحمة مع المنتخب، حيث قالت أن ذلك سيصب في مصلحة النادي أولا وأخيرا.

تواجده مع الخضر سيرفع كثيرا من قيمته المالية

إلى جانب الجوانب الفنية وقدرة بن رحمة على التألق أكثر، فإن تواجد لاعب نيس السابق بصفة دولي أسعد الإدارة خاصة، الدولي الجزائري وكما هو معلوم مطلوب من عدة أندية التي باتت تتابع أدق تفاصيل تألقه في الفترة الأخيرة وصفة لاعب دولي سترفع كثيرا من سعر اللاعب، فحتى وإن كان لاعبا دوليا لمنتخب إفريقي، إلا أن ذلك سيزيد من قوة موقف إدارة النادي بخصوص بيعه، وتستعد إدارة برنتفورد لبيع بن رحمة في سوق الانتقالات المقبلة وقد حددت سلفا قيمته بـ 30 مليون جنيه إسترليني .

بورقعة-ع

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