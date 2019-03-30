مفاجأة بشأن انتقال هازارد المحتمل إلى ريال مدريد :

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، عن مفاجأة تخص الصفقة المحتملة بانتقال البلجيكي إيدين هازارد، لاعب تشيلسي، إلى ريال مدريد، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، لم يمنح الضوء الأخضر لإدارة الملكي حتى الآن للتحرك صوب التعاقد مع هازارد في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان لن يطلب ضم النجم البلجيكي إلا بعد أن يحلل قدرات المجموعة الحالية في ريال مدريد، ثم يدرس كل الخيارات المتاحة في الميركاتو المقبل.

وأوضحت أن هازارد كان مطلوبًا في ريال مدريد منذ عام، إلا أن سعره في ذلك الوقت (150 مليون يورو)، بالإضافة إلى تطور أداء ماركو أسينسيو، ساهما في إفساد الصفقة.

وتوقعت الصحيفة أن يكون هازارد لاعبًا في ريال مدريد خلال الموسم المقبل، خاصة أن رومان أبراموفيتش، رئيس تشيلسي، على علم بالصفقة، ولذلك تحرك البلوز للتعاقد مع الأمريكي كريستيان بوليسيتش من بوروسيا دورتموند.

وختمت بأن هناك شائعات حول أن قدوم هازارد إلى ريال مدريد يعني رحيل الويلزي غاريث بيل، إلا أن الميرنغي لم يقرر حتى الآن خروج أي لاعب.