إدارة ران لن تنتظر زفان وبدأت في مفاوضة بديله :

كشف موقع “مايد إن فوت” الفرنسي أمس السبت أن إدارة ران شرعت بشكل رسمي في مفاوضة لاعب لوهافر هارولد موكودي، الذي ينتهي عقده نهاية الموسم، التقارير الفرنسية قالت أن رغبة النادي في ضم هذا اللاعب تأتي لقرب رحيل مدافعين في الفريق واحد منهم هو الجزائري مهدي زفان، النادي الفرنسي لم يعد قادرا على انتظار زفان أكثر لذلك قرر البحث عن بديل له في الفترة الحالية، وصرح رئيس ران مؤخرا أن النادي مهتم جدا بضم موكودي لأنه واحد من أبرز المواهب الصاعدة في فرنسا.

زفان لم يجدد عقده بعد رغم رغبة الإدارة في ذلك

كما أشرنا في أعداد سابقة فإن إدارة ران وبطلب من المدرب الحالي جوليان ستيفان تسعى لتجديد عقد زفان، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي وبعد مستويات الكبيرة جدا في الفترة الأخيرة رأت الإدارة أن استمراره سيكون في صالح النادي، إضافة لمستواه، يعتبر زفان لاعبا متعدد المناصب بامتياز، حيث شارك في مراكز الظهير الأيمن والظهير الأيسر وأيضا لاعب الوسط على الجهة اليمنى، وقد أجاد في كل المراكز السابقة، لكن رغم وجود رغبة حقيقية من إدارة ران في إبقاء زفان إلا أن الجزائري ولحد الساعة لم يجدد عقده لذلك بدأت الإدارة في البحث عن حلول أخرى.

قدم مستوى مقبولا جدا ضد فريقه السابق ليون

في خضم سعي إدارة ران لتجديد عقده أو البحث عن بديل له مازال الدولي الجزائري يسجل مشاركاته كأساسي، حيث شارك كأساسي في لقاء سهرة الجمعة ضد ناديه السابق ليون، زفان قدم شوطا أول ممتازا وشوطا ثانيا مقبولا، لكنه تراجع بشكل رهيب في نهاية اللقاء، الذي انتهى لصالح ليون بهدف متأخر في الدقيقة 88 لكن ذلك لا ينقص أبدا من مستوى ومردود مهدي زفان، الذي كان واحدا من أحسن لاعبي فريقه إن لم يكن أحسنهم على الإطلاق.

ع – ب

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