برشلونة يخطط للتخلص من رجل فالفيردي :

بات برشلونة مستعدًا للتخلص من خدمات أحد نجومه في الصيف المقبل، من خلال صفقة تبلغ 43 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى أن برشلونة سيوافق على رحيل الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط الفريق، إذا حصل النادي على العرض المادي الذي يريده.

وأوضحت أن إنتر ميلان ومانشستر يونايتد في مقدمة الأندية الراغبة في الحصول على خدمات راكيتيتش الذي قال عنه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، إنه أحد أفضل لاعبي الوسط في العالم.

وأفادت أن برشلونة دفع 70 مليون إسترليني للحصول على خدمات الهولندي فرينكي دي يونغ من أجاكس، ويحتاج إلى أموال إضافية للتعاقد مع المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد، ولذلك فإن البارسا يسعى للتخلص من راكيتيتش.

وشددت تقارير سابقة على أن الإسباني إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، هو الشخص الأكثر تمسكًا ببقاء راكيتيتش مع النادي الكتالوني.

يذكر أن اللاعب الكرواتي صرح أكثر من مرة مؤخرًا أنه يركز مع برشلونة فقط، ويتمنى البقاء في “كامب نو” لأطول فترة ممكنة.