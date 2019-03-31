برشلونة يستهدف لاعبًا سابقًا لريال مدريد :

وجه نادي برشلونة أنظاره إلى لاعب سابق بصفوف فريق ريال مدريد، استعدادًا للتعاقد معه خلال ميركاتو الصيفي المقبل.

وكشفت صحيفة “صن” البريطانية، أن برشلونة يريد ضم الإسباني خوان ماتا، متوسط ميدان فريق مانشستر يونايتد، لا سيما أن عقده سينتهي في الموسم الحالي، ولم يحصل بعد على عقد جديد.

ويرى النادي الكتالوني أن صفقة ماتا لا يمكن خسارتها، خاصة أنه لاعب مجاني، ولن يكلف خزانة النادي، كما يمكن أن يخدم الفريق بإضافة خيارات جديدة في وسط الملعب عند إجراء المداورة.

ويريد ماتا الحصول على عقد لمدة سنتين، إلا أنه حتى الآن، وخلال مفاوضات برشلونة مع والده عُرض عليه عقدًا لمدة 12 شهرًا فقط.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه في حالة توقيع اللاعب مع البارسا لمدة سنتين، فإن النادي الكتالوني قد يستفيد من بيعه في الموسم التالي، إذا لم يشارك ماتا خلال وقت كافٍ بالمباريات.

يذكر أن ماتا ليس أول لاعب من مانشستر يونايتد، يدخل دائرة اهتمامات برشلونة هذا الموسم، ولكن سبقه الفرنسي بول بوغبا والإنجليزي ماركوس راشفورد، من أجل تدعيم صفوف البلوغرانا في الصيف المقبل.

وسبق أن لعب ماتا في فرق الشباب نادي ريال مدريد، من عام 2003 وحتى 2007، قبل أن ينتقل إلى صفوف فالنسيا، ليشد الرحال بعدها إلى البريميرليغ، للدفاع عن شعار تشيلسي، ومنه إلى الشياطين الحمر.