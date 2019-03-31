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بلعمري نجم فوق العادة لدى أنصار ناديه السعودي :

31 مارس 2019 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 50 زيارة

عبر أنصار نادي الشباب السعودي عن فرحتهم الكبيرة بعد عودة لاعبهم الجزائري بن العمري إلى السعودية، حيث كان متواجدا رفقة المنتخب الوطني خلال تربص شهر مارس المنقضي، حيث شارك في المباراة الودية التي جمعت الخضر بالمنتخب التونسي الشقيق وانتهت بفوز رفقاء بونجاح بنتيجة هدف دون رد من إمضاء هذا الأخير، حيث وجد المدافع بن العمري العديد من الأنصار بانتظاره في بهو المطار لاستقباله والاحتفال بعودته إلى صفوف ناديهم، ما يؤكد فعلا المكانة المرموقة لمدافع وفاق سطيف السابق لدى الأنصار السعوديين.
م.دحوي

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