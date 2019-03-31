بلفوضيل بطل من جديد والصحافة الألمانية تشيد به كثيرا :

تصدر الدولي الجزائري إسحاق بلفوضيل المشهد في الصحافة الألمانية بعد أن نصب نفسه بطلا في لقاء فريقه الأخير ضد ليفركوزن، بلفوضيل لم ينظر أبدا لقوة الفريق الخصم وعبث بدفاعهم ، حيث سجل هدفين ومرر كرة هدف ثالث لينصب نفسه أحسن لاعب في اللقاء، حتى قبل أن تنصبه الصحافة الألمانية أمس، أي في اليوم التالي، ولعب بلفوضيل 84 دقيقة في لقاء ليفركوزن وقدم مستوى باهرا وساهم بقسط وافر في فوز فريقه بأربعة أهداف كاملة مقابل هدف وحيد.

إشادات واسعة ببلفوضيل وانتقادات لاذعة لزميله كراماريتش

كما كان متوقعا نال الدولي الجزائري إشادة واسعة جدا من مختلف أطياف الإعلام الألماني، فبعد تنصيبه رجلا للقاء من كل المواقع ومن دون استثناء كشفت الصحافة الألمانية أن بلفوضيل بات لاعبا لا يستغنى عنه ومن أحسن لاعبي الهجوم ليس فقط في ناديه بل في الدوري الألماني ككل، وعلى النقيض من إسحاق نال زميله في الهجوم أندري كراماريتش انتقادات لاذعة، وسبب انتقاد كراماريتش كانت السرقة الموصوفة التي قام بها على أحد أهداف إسحاق، فبعد أن سدد بلفوضيل الكرة في اتجاه المرمى لحقها كراماريتش ولمسها لمسا خفيفا ليحتسب الهدف له، وهو ما جلب له انتقادات لاذعة وصلت لحد وصفه بالأناني وأيضا بالوقح.

كراماريتش: “أهنئ بلفوضيل… لقد قدم لقاء كبيرا”

المغضوب عليه في الصحافة الألمانية أندريه كراماريتش أدلى يوم أمس بتصريحات للصحافة الألمانية، كاماريتش علق على اللقاء وهدفه في مرمى ليفركوزن لصحيفة كيكر وقال: “أعتبرها لقطة مجنونة، أنا سعيد أنني وصلت للرقم القياسي صار الهداف التاريخي لهوفنهايم لقد وصلت لهذا الرقم بفضل إسحاق بلفوضيل، أهنئه كثيرا على المستوى الذي قدمه، لقد قدم لقاء كبيرا” واعتبرت كيكر تصريحات كراماريتش بمثابة الاعتذار لبلفوضيل، الذي لم يتقبل تصرفات زميله ولحقاه بالكرة بشكل غريب جدا فهل سيتقبل اعتذاراته ؟.

بلفوضيل لم يعد له ما يبرهن عليه وبلماضي مطالب بإعادة حساباته

المستوى الكبير الذي قدمه بلفوضيل والهدفين الرائعين الذين سجلهما جاءا بعد أيام فقط من نهاية تربص الخضر الذي لم يكن فيه للأسف، إسحاق أكد مرة أخرى لبلماضي أنه الأحسن في مركزه وأحسن منافس لبونجاح على مركز مع الخضر وبالتالي مكانه في الكان يبدو واضحا، إلا إذا أراد الناخب الوطني غير ذلك، إسحاق لم يعد له ما يقدمه فتسجيل عشرة أهداف في البوندسليغا أمر ليس بالهين وعلى بلماضي أن يعي ذلك، يشار إلى أن بلفوضيل قد يستفيد من المستوى السيئ الذي قدمه المنتخب الوطني في لقاءيه الأخيرين خاصة من ينتظر منهم خلافة بلفوضيل على غرار درفلو ونعيجي.

مدرب الخضر في حرج وقد يضطر لاستدعائه لحضور “الكان”

مما لا شك فيه، فإن مدرب المنتخب الوطني الجزائري جمال بلماضي بات فعلا في حرج اتجاه لاعبه بلفوضيل، خاصة وأن هذا الأخير يؤكد على استعادة مستواه من جولة لأخرى يحضا بتنقيط أكثر من جيد، ليس هذا فحسب، بل أن إسحاق وبعد كل جولة يلقى ثناء المحللين والإعلاميين الألمان الذين يشيدون مطولا بالمردود الذي يظهر به الجزائري ومساهمته الواضحة في تحسن نتائج ناديه هوفنهايم.

عزوز- ب

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