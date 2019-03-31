بونجاح يدخل تاريخ السد تحت أنظار بلماضي :

واصل الدولي الجزائري هداف نادي السد القطري بغداد بونجاح هزه لشباك الخصوم ،حيث حل مساء أمس مع فريقه السد ضيفا على نادي الدحيل، و تمكن من العودة بالتعادل 2-2 ،حيث تمكن لاعب الخضر من تسجيل هدف جديد يضاف إلى عداده هذا الموسم ،حيث رفع رصيده إلى 36 هدفا .

أصبح الهداف التاريخي للسد بـ105 أهداف

دخل النجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح تاريخ فريقه “السد” القطري من الباب الواسع أمسية البارحة، وهذا بعد أن تمكن من هز شباك نادي الدحيل و بالتالي رفع رصيده هذا الموسم إلى 105 هدف في أربعة مواسم محطما بذلك رقم المهاجم الإكوادوري السابق للسد “كارلوس تينوريو” الذي وقع 104 هدف في 6 مواسم كاملة ، كما يحتل صدارة هدافي دوري نجوم قطر بـ36 هدفا سجلها في 20 مباراة.

بلماضي يتابع مواجهة “الدحيل و السد ” من المدرجات

في ذات السياق، كان بغداد بونجاح أمس تحت أنظار الناخب الوطني جمال بلماضي ،حيث سجل مدرب الخضر حضوره في مدرجات ملعب “جاسم بن حمد” لمتابعة لقاء القمة الذي يجمع بين الدحيل والسد، هذا وقد رصدت الكاميرات التي كانت منتشرة في الملعب مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي في المدرجات رفقة الدولي السابق مجيد بوقرة، حيث تابع هذا الثنائي لقاء النادي الذي توّج معه بالبطولة الموسم الماضي.

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