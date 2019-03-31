تعليمات الاتحاد التركي ستجبر غلطة سراي على التخلي عن فيغولي :

كثيرا ما عبرت إدارة نادي غلطة سراي عن رغبته في التخلي عن الدولي الجزائري سفيان فيغولي، وهذا بسبب ارتفاع تكاليفه المالية كل موسم لكن الجديد أن إدارة النادي ستكون مضطرة لذلك ، حيث كشفت تقارير تركية يوم أمس أن الاتحاد التركي لكرة القدم ألزم كل الأندية بدفع كل ديونها في آجال محددة وهذا لتنظيف كل سجلات الأندية المالية، الإعلام التركي قال أن كل الأندية التركية مدينة لبنوك الدولة التركية ولمؤسسات أخرى ولأجل تسديد ديونها ستكون مضطرة لبيع أهم لاعبيها، بالنسبة لغلطة سراي فيغولي سيكون المرشح الأول والأبرز للرحيل، حيث بلغ دخله السنوي من خزينة النادي أربعة ملايين أورو وهو رقم كبير، ومن المنتظر أن يعرف الدوري التركي رحيلا كبيرا لأهم نجومه لأن الأندية التركية تتعامل فقط بالديون في صفقاتها ودائما ما تكون ميزانياتها سلبية، وهو ما دفع بالاتحاد الأوروبي لمعاقبتها في عدة مناسبات لذلك يريد الاتحاد التركي البدء من الصفر وبطريقة سليمة عوض الفوضى القائمة في الكرة التركية حاليا.

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