حقيقة تفاوض ليون مع مورينيو :

استقر نادي أولمبيك ليون الفرنسي بدرجة كبيرة على مصير المدير الفني للفريق، برونو جينيسيو.

وفي هذا الصدد، قال الحساب الرسمي لبرنامج “تيليفوت” بقناة “TF1” الفرنسية على “تويتر”: “وفقا لمعلوماتنا، فإن جينيسيو سيقوم بتمديد عقده مع الفريق، لقد تم الاستقرار على هذا القرار”.

وأشار إلى أن جينيسيو يتطلع لزيادة راتبه في العقد الجديد الذي يمتد لموسمين.

وأكد في نفس السياق أن إدارة أولمبيك ليون لم تتواصل من قريب أو بعيد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان مورينيو صرح في أكثر من وسيلة إعلامية أنه يرحب بالعمل مع أحد أندية الدوري الفرنسي في الفترة القادمة، علما بأنه لا يرتبط بأي ناد في الوقت الحالي منذ إقالته من تدريب الشياطين الحمر.