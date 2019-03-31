رشيد غزال:” أعيش تجربة رائعة والأجواء في ليستر استثنائية”

أعدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية تقريرا عن اللاعب البلجيكي يوري تيلمينس، الذي ترك نادي موناكو شهر جانفي ليلتحق بنادي ليستر سيتي، الصحيفة الفرنسية استجوبت بعض اللاعبين المقربين منه ومن ضمنهم لاعب الخضر رشيد غزال بما أنهما يتكلمان نفس اللغة، رشيد وصف تجربته الحالية في ليستر سيتي بالرائعة والأجواء بالاستثنائية وقال:” أعيش تجربة رائعة في ليستر سيتي، الأجواء مميزة والعلاقة بيني وبين زملائي و الجماهير أيضا رائعة، نحن نعيش في ليستر سيتي كعائلة واحدة ” تصريحات غزال تأتي معاكسة لكل ما يقال عنه في الإعلام المحلي، حيث تتكلم صحافة ليستر سيتي عن عدم راحته وعدم قدرته على التأقلم.

ع – ب

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