رونار يريد مواجهة الخضر نهاية شهر ماي :

وضع التقني الفرنسي هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي الشقيق، الخضر ضمن برنامجه التحضيري الخاص بكأس أمم إفريقيا 2019، والمرتقب انطلاقها نهاية شهر جوان القادم بالأراضي المصرية، حيث حدد مدرب أسود الأطلس أربعة منتخبات إفريقية كانت الجزائر واحدة منها، من أجل مواجهتها وديا ما بين أواخر شهر ماي وبداية شهر جوان، وهي الفترة التي ستكون فيها كل الفرق تستعد لدخول غمار منافسة كأس أمم إفريقيا التي ستحتضنها الملاعب المصرية.

مدرب الفراعنة أيضا وضع الخضر ضمن برنامجه التحضيري

كان مدرب المنتخب المصري خافيير آغييري قد طالب من اتحادية “الجبلاية”، أن تنطلق في برمجة مباراة ودية ضد المنتخب الوطني الجزائري مطلع شهر جوان القادم، وذلك تحضيرا للمنافسة القارية التي ستنطلق في نفس الشهر وتحديدا في تاريخ 21 جوان، والتي ستدوم إلى غاية 19 جويلية، حيث يرى مدرب الفراعنة أن مواجهة المنتخب الجزائري مفيدة جدا لفريقه الطامح للظفر بالبطولة الإفريقية، التي ستنظم بالملاعب المصرية صيف السنة القادمة.

المواجهتان قد تلغيا في حالة سقوط منتخبين في نفس المجموعة

تبقى رغبة مدربي المنتخب المغربي وكذا المصري الشقيقين مرهونة بما ستسفر عنه القرعة التي ستقام في تاريخ 12 أفريل القادم، حيث وفي حالة ما إذا سقط أحد هذين المنتخبين في نفس مجموعة الخضر، فإن المواجهة الودية ستلغى تلقائيا، يذكر أن المنتخب الجزائري سيكون في المستوى الثاني خلال قرعة نهائيات كأس إفريقيا التي ستجرى يوم 12 أفريل بالقاهرة، وذلك على حسب تصنيفه العام على المستوى الإفريقي وكذا العاملي.

بلماضي يترقب قرعة “الكان” قبل برمجة أي مباراة

لا يزال الناخب الوطني جمال بلماضي لم يكشف بعد عن برنامجه التحضيري الخاص بتربص المنتخب الجزائري قبيل موعد انطلاق العرس الإفريقي شهر جوان القادم، حيث ينتظر أن يعلن مدرب نادي الدحيل السابق عن فترة التربص، موعد انطلاقها والمكان الذي ستجرى فيه التحضيرات، وذلك من أجل السعي لبرمجة لقاء أو اثنين تحضيرا لدخول فعاليات المنافسة الإفريقية بقوة، خاصة وأن الجماهير الجزائرية تنتظر أن يذهب فريقها بعيدا في “الكان” وتحلم من دون أدنى شك بعودة رفقاء المهاجم رياض محرز حاملين الكأس ومتوجين بالنجمة الإفريقية الثانية.

محمد دحوي

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