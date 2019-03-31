زطشي يوقع أول عقد تمويل منذ إشرافه على “الفاف” :

وقع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بقيادة رئيس مكتبه خير الدين زطشي، نهار أمس الأول، على عقد تمويل جديد مع ممثل شركة متعامل السيارات “كيا” في الجزائر، حيث ستعود هذه الصفقة بالفائدة على خزينة “الفاف” مستقبلا، خاصة وأن المنتخب الوطني الجزائري وحتى الأندية المحلية تسعى للنهوض بكرة القدم الجزائرية خلال البرنامج القادم الذي سنه المسؤولون من أجل تطوير اللعبة الأكثر شعبية في العالم، ما سيستدعي من دون أدنى شك، البحث عن العديد من مصادر تموين لإنجاح هذه الفكرة أو بالأحرى تجسيد هذه الأهداف المستقبلية.

العقد هو الأول لـ”الفاف” منذ قدوم زطشي

يعتبر عقد التمويل الذي أمضته “الفاف” مع الممول الجديد “كيا الجزائر”، هو الأول من نوعه للاتحادية منذ قدوم الرئيس الجديد خير الدين زطشي، الذي خلف سابقه محمد روراوة، حيث ومنذ حوالي أكثر من سنتين لم يتمكن رئيس نادي بارادو السابق من الظفر بأي عقد من هذا النوع، مكتفيا بالشريك الأول موبيليس الذي وجد عقده ساري المفعول قبل أن يقوم بتجديده فقط مع الشركة الجزائرية لمتعامل الهاتف أو بصورة أوضح للاتصالات. م.دحوي

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