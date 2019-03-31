غلام يفضل البقاء في بلجيكا أسبوعا آخر ويضحي رسميا بمواجهة روما :

سيغيب الدولي الجزائري فوزي غلام بشكل رسمي عن مواجهة روما التي ستقام اليوم، حيث فضل لاعب الخضر تمديد تواجده في بلجيكا لأسبوع آخر، الصحافة الإيطالية قالت أن غلام ورغم رغبته الكبيرة في المشاركة في لقاء روما إلا أنه غلب مصلحته الشخصية وذلك بمواصلة العلاج في بلجيكا، لاعب الخضر متواجد في أنتوارب البلجيكية منذ يوم السبت الماضي ولم يعد لنابولي يوم الخميس كما أعلن عنه، حيث سيواصل العلاج مع طبيبه ماسشالك لأسبوع آخر عله يتمكن من تحسين أداء ركبته المصابة أكثر فأكثر.

وناس مستدعى وفرصه في المشاركة قليلة

التمثيل الجزائري في لقاء روما عشية اليوم سيكون بالمتألق بقوة مع الخضر آدم وناس، الذي يكون قد عمل على إقناع مدربه أنشيلوتي بمنحه فرصة الظهور أساسيا في لقاء اليوم، لكن فرصه في ذلك تبدو معدومة لأن أنشليوتي لا يثق فيه كثيرا فما بالك بلقاء قمة مثل لقاء اليوم، وكانت الصحافة الإيطالية قد أشادت كثيرا بمستويات وناس بعد عودته من الجزائر وقالت أنه جوهرة وواصلت الضغط على المدرب على أمل أن يمنحه الفرصة ولو كبديل في لقاء اليوم، في انتظار قرارات المدرب وما إذا كان سيشرك وناس أم أنه سيقضي التسعين دقيقة كاملة على دكة البدلاء.

ع – ب

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