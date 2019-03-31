محرز يشارك كبديل وقطار السيتي غير قابل للتوقف :

أضاف نادي المان سيتي نادي فولهام اللندني لقائمة ضحاياه حين فاز عليه يوم أمس في عقر داره بهدفين من دون رد في الدوري الإنجليزي، السيتي استعاد بذلك الصدارة مع لقاء متأخر ضد المان سيلعب في وقت لاحق، لاعب الخضر رياض محرز لم يبدأ اللقاء أساسيا وانتظر لغاية الدقيقة الـ88 ليسجل حضوره، حيث لعب آخر دقيقتين إضافة إلى الدقائق الأربع التي أضافها الحكم ولم يكن لدخوله أي تأثير يذكر، وكما أشرنا في عدد يوم أمس فإن عودة المصابين سترهق محرز من جديد، حيث سيكون من الصعب عليه من الآن وصاعدا المشاركة كأساسي وسيعتمد فقط على كثافة البرنامج من أجل نيل بعض الفرص، إذا أن السيتي متواجد في المنافسات الثلاث وهي كأس إنجلترا كأس رابطة أبطال أوروبا إضافة إلى الدوري طبعا.

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