مدرب لونس: “حالة تاهرات تحسن كثيرا وسيعود قريبا للمنافسة”

طمأن مدرب نادي لونس فيليب مونتاني أنصار ناديه وأنصار المنتخب الوطني أيضا على حالة لاعبه الجزائري مهدي تاهرات، ففي تصريحات له يوم أمس كشف مونتاني أن وضع تاهرات في تحسن مستمر، وقال أنه سيكون جاهزا للتدرب مع المجموعة في غضون أيام قليلة فقط، وفي هذا الشأن قال: ” تاهرات استأنف التدريبات قبل أيام لكن على انفراد، وضعه لا يسمح له حاليا بأي احتكاك، أعتقد أنه سيكون جاهزا وسيندمج في المجموعة بداية من الأسبوع المقبل “.

عودته للمشاركة لم تحدد بعد لكنه سيعود قبل نهاية الموسم بشكل أكيد

بعد إعلان عودة لاعب الخضر للتدريبات العادية مع فريقه بدأت التقارير الإعلامية تتحدث الآن عن موعد عودته للمشاركة مع لونس، حيث يعتبر مهدي من أهم عناصر الفريق والنادي بحاجة ماسة له من أجل اللعب على الصعود، ما هو مؤكد أن عودة تاهرات ستكون قبل نهاية الموسم، لأنه يملك تقريبا شهر ونصف من الآن ومن المستحيل أن يحتاج للتدرب طيلة هذه الفترة للعودة، لكن بالتقريب سيكون موعد عودته في الأسبوع الأول من شهر ماي، على أن يكون قد لعب بعض اللقاءات كبديل قبل ذلك.

سيكون حاضرا في الكان ومكانة عبد اللاوي باتت مهددة

عودة تاهرات في هذا الوقت لم تفرح فقط أنصار ومدرب لونس، لكن أيضا أنصار ومدرب المنتخب الوطني، تاهرات يعتبر حاليا أحسن مدافع جزائري من دون منازع وقد أثبت قدراته في اللقاءات الماضية التي لعبها، والناخب الوطني سيضعه من دون شك في قائمة المسافرين لمصر، وجود تاهرات سيكون في غير صالح بعض اللاعبين، فإذا اعتبرنا أن بلعمري ضمن مكانه وماندي وحليش الأقرب لدخول المجموعة، فإن الاسم الرابع سيكون تاهرات وهو ما يعني خروج كل من عبد اللاوي وحساني من المجموعة.

ع – ب

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