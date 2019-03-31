هدف برشلونة يرغب في اللعب لصالح ريال مدريد :

تدور رحى منافسة شرسة معتادة بين العملاقين ريال مدريد وبرشلونة، على عددٍ من أهم الصفقات المطلوبة من قبل كليهما في موسم الإنتقالات الصيفيّ المقبل، حيث لأول مرة منذ مواسم عديدة يقرر النادي الملكي الدخول بقوة في الميركاتو لتدعيم فريقه، وإعادته من جديد لوضعه الطبيعي كمنافس فوق العادة على كل البطولات.

فحسبما كشفت شبكة ديفينسا سنترال المقربة من أروقة نادي ريال مدريد، فإن مفاوضاته مع المهاجم الصربي الدوليّ الشاب، لوكا جوفيتش، لاعب فريق إنتراخت فرانكفورت، تشهد تقاربًا كبيرًا بين الطرفين، وتمهد لإنتقاله إلى بيرنابيو في الصيف القادم.



حيث إعترف جوفيتش بأنه منذ نعومة أظافره وهو لديه هوى وعشق بالميرينغي، وكان من أبرز أحلامه أن يرتدي قميصه، وذلك عبر أحاديثه مع زمرة من أصدقائه المقربين، والتي تظهر ميله لتفضيل عرض العملاق المدريدي عن أية عروض أخرى قد وصلته.

وكشف كذلك “النمر” الصربي، عن أن المهاجم الكولومبي الدوليّ راداميل فالكاو، لاعب موناكو الحاليّ، هو لاعبه المفضل من صغره، والذي يراه نموذجًا يحتذي به للمهاجم القناص.

ويسعى عددًا من كبار الفرق الأوروبية لخطب ود جوفيتش، وإستمالته للموافقة على الإنتقال لأيًا منهم، ومن أبرزهم بجانب برشلونة، بايرن ميونيخ، باريس سان جيرمان، إنتر ميلان، ولكن من المرجح حسب تأكيدات الشبكة المقربة من النادي المدريدي أن اللاعب سيختار الإنضمام إلى اللوس بلانكوس.

الجدير بالذكر أن جوفيتش صاحب الـ21 عامًا، والمولود في البوسنة، تحول إلى واحد من أهم الأهداف في الميركاتو الصيفيّ، بعدما ظهر بشكل لافت للنظر هذا الموسم، ويحتل المركز الثالث في ترتيب قائمة هدافي الدوري الألماني، برصيد 15 هدفا، ويلعب مع إنتراخت على سبيل الإعارة من بنفيكا، ولكن سيتم تفعيل خيار الشراء بصفة نهائية بنهاية الموسم.