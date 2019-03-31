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وزير الداخلية الإيطالي: اعيدوا لنا ميلان

31 مارس 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإيطالي, ملاعب العالم 32 زيارة

علق ماتيو سالفيني، وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء الإيطالي، على خسارة ميلان، أمس السبت، أمام سامبدوريا بنتيجة (0-1)، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الكالتشيو.

ويعد سالفيني من المشجعين المتحمسين لميلان، ولكنه لا يقتنع بقدرات الإيطالي جينارو غاتوزو، مدرب الروسونيري.

وكتب سالفيني على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد المباراة: “اعيدوا لنا ميلان، وليس هذا الألم الذي نشاهده في الملعب. الأفكار والالتزام والكبرياء.. من شاهدهم في المباراة؟”.

وسبق لسالفيني أن وجه انتقادات لغاتوزو عندما لم يقم بأي تغيير خلال مباراة سابقة لميلان بالدوري الإيطالي ضد لاتسيو هذا الموسم.

ورد غاتوزو وقتها على وزير الداخلية الإيطالي ونصحه بالتركيز أكثر في السياسة والابتعاد عن كرة القدم.

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